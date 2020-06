Räumliche Rochade in der Schule Grafstal

Während sich die Schüler dieser Tage in gebührendem Abstand in den Klassenzimmer wiederfinden, droht der Schule Grafstal in naher Zukunft ein Engpass. Das Oberstufenschulhaus stösst bereits jetzt an seine Grenzen. Problematisch wird es vor allem für den Naturkundeunterricht. Dafür steht an der Sekundarschule aktuell nur ein Raum zur Verfügung. Weil aber der Lehrplan 21 für das neue Schuljahr ein zusätzliches Naturkundezimmer verlangt, müssen Gemeinde und Schule umdisponieren.