Feuerwehr rettet Storchenbaby

Die Stützpunktfeuerwehr Uster hat am Dienstagnachmittag ein Storchenbaby gerettet. In Riedikon fiel das Tier aus dem Nest und landete in einer Dachrinne eines Hauses, schreibt die Feuerwehr. Mit Unterstützung eines Wildhüters und mittels Autodrehleiter sei das Baby nach einer kurzen Untersuchung behutsam wieder ins Nest gelegt worden.