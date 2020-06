«Uster-Batzen»-Aktion ist gut angelaufen

Mit dem Verkauf von vergünstigten «Uster-Batzen» will der Stadtrat dem von der Corona-Krise durchgeschüttelten lokalen Gewerbe möglichst rasch wieder auf die Beine helfen. Seit dem 11. Mai läuft die gemeinsame Aktion der Stadt und des Vereins Herzkern, bei der die Ustermerinnen und Ustermer Säcklein mit neun Goldmünzen zum Preis von acht kaufen können.

In den ersten drei Verkaufswochen wurden bereits über 500 dieser Sonderrabatt-Säcklein verkauft, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Die Kundinnen und Kunden hätten damit bereits Goldmünzen für rund 100'000 Franken erworben. Sandra Frauenfelder, die als Leiterin der Standortförderung die Aktion koordiniert, freut sich über dieses «starke Zeichen der Bevölkerung». Sie hofft, dass die Solidaritätswelle anhält und «dass noch viele der 9er-Säcklein gekauft und anschliessend in Ustermer Läden und Lokalen ausgegeben werden».

Rabatt-Münzen weiterhin erhältlich

Zum Auftakt der Sonderverkaufsaktion ging Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) mit gutem Beispiel voran. Gemeinsam mit Felix Demuth, dem Präsidenten des Vereins Herzkern, hatte sie die ersten Goldbatzen in Umlauf gebracht. Die Aktion ist politisch nicht unumstritten und wird unter anderem kritisiert, weil primär die Kundinnen und Kunden von der Vergünstigung profitierten. Der Stadtrat ist dagegen überzeugt, dass mit den insgesamt 4000 subventionierten «Uster-Batzen»-Säcklein in den Ustermer Läden, Restaurants und Gewerbetreibenden rasch mehr Umsatz generiert werden kann.

Die Aktions-«Uster-Batzen» können weiterhin gekauft werden. Für den Vertrieb ist der Verein «also!» zuständig, der sich für die berufliche und soziale Integration von Sozialhilfebezügern einsetzt. Die Batzen können per E-Mail unter usterbatzen@alsobp.ch oder telefonisch unter 077/240 04 24 bestellt werden. Im «al gusto» im Frjz werden die Säcklein zum Preis von 200 statt 225 Franken auch direkt verkauft.