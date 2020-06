Pfingstandacht unter speziellen Bedingungen

Nach knapp drei Monaten Pause sind die Mitglieder der Kirchgemeinde Turbenthal-Wila wieder zusammengekommen, um an der Pfingstandacht gemeinsam zu beten. Vorab mussten diverse Vorkehrungen getroffen werden, um das Hygiene- und Sicherheitskonzept umzusetzen. So stand am Eingang der Kirche Turbenthal ein Spender mit Desinfektionsmittel bereit. Und um den nötigen Abstand einzuhalten, wurde die Sitzplatzordnung mittels Markierungen geregelt. Da die Besucher ihre Kontaktdaten angeben mussten, lagen entsprechend Zettel und Stifte bereit.