16-jährige Turbenthalerin macht Ponyhof glücklich

10‘500 Franken. So viel Geld hat die 16-jährige Jennifer Truniger bis letzten Freitag für den Pony-Club Bonnie Ponies in Wila sammeln können. «Ich wollte schon etwa 4000 Franken sammeln, aber mit so einer so hohen Spendenbereitschaft für Bonnie Ponies habe ich nicht gerechnet», sagt die passionierte Reiterin.