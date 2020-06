SRF sagt Livesendung aus Pfäffikon ab

Es hätte eines der Highlights im Pfäffiker Gemeindeleben werden sollen, nun hat das Schweizer Fernsehen die Live-Aufzeichnung der Sendung «SRF bi de Lüt – live» vom 12. September abgesagt. Seitens SRF häten verschiedene Gründe zu diesem Entscheid geführt, schreibt der Pfäffiker Gemeinderat in einer Mitteilung.

Dazu gehören natürlich die nach wie vor bestehende Unsicherheiten durch das Coronavirus und die dadurch eingeschränkten Möglichkeiten, Berichte über Pfäffikon in den nächsten Wochen und Monaten vorproduzieren zu können. Zudem sei die Nachfolge von Moderator Nik Hartmann noch nicht bestimmt und die noch nötigen Anpassungen am Sendekonzept sowie «die konzeptionelle Einbettung in die übrigen Sendungen» brauche mehr Zeit.

Der Sendetermin im September wird darum ersatzlos gestrichen. Im Prinzip möchte das Fernsehen die Sendung um ein Jahr verschieben. Das heisst, die Gemeinde Pfäffikon käme im September 2021 wieder als Austrageort in Frage. Unter Vorbehalt der allgemeinen Fest-Agenda in Pfäffikon und der Zustimmung des Gemeinderates kann sich das Organisationskommitee den Anlass auch im 2021 vorstellen.