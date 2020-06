Hohe Kosten und ein Datenklau gefährden Projekt

Ein Quartiertreffpunkt könnte an der kommenden Fällander Gemeindeversammlung für Zündstoff sorgen. Der Gemeinderat will das ehemalige Ladenlokal an der Geerenstrasse 2 in Pfaffhausen zu einem Dorfzentrum umbauen. Dieses soll von freiwilligen Personen aus Pfaffhausen betrieben werden. Rund 250 Personen haben sich seit vergangenem Juni unterschriftlich bereit erklärt, einem Unterstützungsverein beizutreten und diesen mit 50 Franken im Monat zu unterstützen.

