Wird jetzt ohne Versammlungsverbot wild gefeiert?

Nur hie und da verdecken kleinere Wolkenfelder die Sonne an diesem Samstagabend in Niederuster. Trotz Bise, die in regelmässigen Abständen vom See her weht, ist es kurz nach sechs Uhr noch angenehm warm. Aber auf der Wiese am Seeufer sind nur wenige grössere Menschengruppen auszumachen. Meist sind es Familien, die neben ihren Velos ihre Badetücher ausgebreitet haben. Während diese meist unmerklich die letzten Sonnenstrahlen geniessen, ist eine andere Gruppe kaum zu überhören.