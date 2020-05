Die Rundfahrten auf dem Greifensee finden wieder statt

Nachdem der Bundesrat am Mittwoch die weiteren Lockerungen bekanntgab, war für die Schifffahrtgenossenschaft Greifensee (SGG) klar, dass die Fahrten frühestens ab Samstag, 6. Juni, losgehen könnten. Die SGG sticht jedoch erst einen Tag später mit ihren Rundfahrten auf See. SGG-Verwaltungsrat Benno Hüppi sagt: «Wir haben uns entschieden für den Neustart der Saison das Frühstücksschiff am Sonntag als Klassiker anzubieten und am Nachmittag die Rundfahrten.»