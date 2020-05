Swiss geizt beim Recht zur kostenlosen Umbuchung

Die Swiss gibt sich alle Mühe, das Bild des Flugzeugs als Virenschleuder zu entkräften. Bisher habe sich noch niemand nachweislich auf einem ihrer Flüge infiziert, wiederholte die Fluggesellschaft in den vergangenen Wochen regelmässig. Und am Donnerstagmorgen erklärte Chief Operating Officer Thomas Frick den Journalisten an einer Pressekonferenz: «Die Luft in unseren Flugzeugen ist mit Garantie besser als in Ihren Büros.»