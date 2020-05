MeToo-Debatte erreicht Spitze der reformierten Kirche

Selbst nach seinem vorgestrigen Rücktritt von der Spitze der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz (EKS) schweigt sich Gottfried Locher aus. Auch Pfarrerin Sabine Brändlin mag ihre eigene Demission einen Monat zuvor nicht kommentieren. Was ist so gravierend, dass die Öffentlichkeit die Hintergründe nicht wissen darf – trotz Interpellation von mehreren kantonalen Kirchenleitungen, trotz offenem Brief von namhaften Theologinnen?

Frauen beklagen sich