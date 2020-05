Gemeinde Zell darf weiter nach Nachfolgern suchen

Matthias Sönnichsen hat nach acht Amtsjahren als Mitglied der Schulpflege Zell seinen Rücktritt per 31. Juli 2020 bekannt gegeben. Die Anordnung der Ersatzwahl wurde Ende Februar amtlich publiziert. Wahlvorschläge konnten bis spätestens am 6. April dem Gemeinderat eingereicht werden.

Theoretisch. Denn ab dem 21. März erliess der Regierungsrat einen Fristenstillstand. Dieser betraf auch kommunale Wahlen. Weil der Fristenstillstand nun am 31. Mai endet, wird der Wahlprozess wieder aufgenommen und die Frist um die ausgesetzte Periode verlängert. Wahlvorschläge für den freien Sitz in der Schulpflege können bis am 17. Juni beim Gemeinderat eingereicht werden.

Mögliche Urnenwahl im September

Die provisorischen Wahlvorschläge werden nach Ablauf der Frist veröffentlicht. Innert einer zweiten Frist von sieben Tagen können die Vorschläge geändert oder zurückgezogen werden. Bewirbt sich nur eine Person für das Amt, erklärt der Gemeinderat die vorgeschlagene Person für still gewählt. Kandidieren mehrere Leute, findet am 27. September eine Urnenwahl statt.