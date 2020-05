Die neusten Corona-Erkenntnisse

Nachdem am Mittwoch eine weitere Bundesratspressekonferenz stattgefunden hat, an der der nächste grosse Lockerungsschritt bekanntgegeben wurde, findet heute ab 14 Uhr ein Point de Presse mit Fachleuten statt. Experten des BAG berichten über die neusten Entwicklungen in der Corona-Krise. Verfolgen Sie die Veranstaltung live im Stream. Es informieren Stefan Kuster, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten BAG, Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration SEM, Susanne Kuster, stellvertretende Direktorin Bundesamt für Justiz, Barbara Perriard, Leiterin Sektion Politische Rechte BK, Stephan Brunner, Sektion Recht B, und Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit Seco.

Abstand als bester Schutz

Stefan Kuster ist seit dem 1. April der Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten des BAG. Heute ist sein erster Auftritt als Experte an der entsprechenden Pressekonferenz. Als Erstes gibt er die aktuellen Zahlen durch. Derzeit sind 30'796 Personen in der Schweiz infiziert, es gab 1655 Todesfälle.

Die «Corona-Sache» sei noch nicht ausgestanden, obwohl die Fallzahlen weiter sinken. Dementsprechend betont Kuster, dass es weiterhin sehr wichtig sei, sich testen zu lassen, sollte man Symptome verspüren. Weiter betont Kuster, dass das Contant-Tracing sehr wichtig sein. Aber am besten schützt immer noch die Distanz und damit einhergehend die Einhaltung der Abstandsregeln.

Weiterhin Kontrollen an der Grenze

Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration, berichtet, dass auch nach dem 8. Juni nur Personen einreisen dürfen, die nach der Covid-19-Verordnung einen triftigen Grund für eine Reise in die Schweiz aufweisen können. Grenzkontrollen bleiben also weiterhin bestehen. Ab dem 15. Juni wird es dann ganz anders. Dann werden die Binnengrenzkontrollen mit Deutschland, Frankreich und Österreich abgeschafft. Eine normale Personenfreizügigkeit wie vor der Krise ist dann wieder möglich. Damit fällt dann auch Verbot des Einkaufstourismus weg.

Ab dem 6. Juli soll ein kontrollfreier Grenzverkehr mit dem gesamten Schengenraum wieder möglich sein. Bis dahin will man auch entschieden haben, ob auch Einreisen aus Drittstaaten wieder möglich sind. Ab dem 1. Juni können wieder Unterschriften für Initiativen und Referenden gesammelt werden.