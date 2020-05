Grünes Licht für Grundstück-Deal

Es ist ein Deal von strategischer Bedeutung für die Entwicklung des Effretiker Zentrums. Der Stadtrat will zwei Grundstücke an die Bereuter Totalunternehmung AG verkaufen. Diese befinden sich im Dreieck zwischen der Rikoner-, Illnauer- und Hinterbüelstrasse und wäre für die Käuferin so etwas wie das letzte Puzzleteil. Ausser den beiden städtischen Grundstücken hat die Bereuter-Gruppe sämtliche Grundstücke erworben oder sich mittels Kaufrechtsverträgen gesichert.