«Genau für solche Fälle trainieren wir»

Der Dachstock eines Haus direkt am Dorfplatz von Fägswil brennt lichterloh. Die Flammen schlagen meterhoch in den Nachthimmel. Umgehend wird die Feuerwehr alarmiert, die den Brand am vergangenen Samstagabend löschen kann. Die beiden Anwohner können sich in Sicherheit bringen, erleiden aber leichte bis mittelschwere Verletzungen. Auch ein Angehöriger der Feuerwehr wird verletzt.