Die Gewerbeausstellung (Gewa) Zell von diesem Jahr ist abgesagt. Sie hätte vom 6. bis 8. November in der Rägeboge-Halle in Kollbrunn über die Bühne gehen sollen. «Der Entscheid fiel schweren Herzens», sagt Corinne Pfister auf Anfrage. Sie ist Aktuarin des Zeller Gewerbevereins und Präsidentin des Organisationskomitees (OK) der Gewa.

Sie begründet den Entscheid damit, dass das Gewerbe aufgrund der Corona-Krise momentan andere Prioritäten habe, als eine Gewa vorzubereiten. Und durchboxen bringe nichts.



Verschiebedatum steht