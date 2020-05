Berset wollte weiter gehen – Maurer sehr viel weiter

Die Schweiz kann sich dank der tiefen Infektionszahlen auf eine «neue Normalität» einstellen, wie es Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga formuliert. «Diese erfreuliche Entwicklung sieht man der Schweiz an, das Land ist in den letzten Tagen aufgeblüht. Statt Lockdown reden wir über Lockerungen», sagte sie am Mittwoch nach der Bundesratssitzung.