Stadtpolizei Uster verzeigt mehrere Fahrer

Gleich zwei Lenker zog die Stadtpolizei Uster am vergangene Samstagabend aus dem Verkehr, wie sie auf Anfrage bestätigt. Dies nachdem die Lenker einer Patrouille auffielen, weil sie mit ihren Fahrzeugen massiv zu laut unterwegs waren.

In Uster liess ein 22-jähriger Lenker eines Lamborghinis den Motor mehrfach überlaut aufheulen. In Volketswil stellte die Patrouille bei einem Ford Mustang eines 23-jährigen Lenkers eine manipulierte Abgasanlage fest. Das Fahrzeug musste gemäss der Stadtpolizei Uster vorübergehend stillgelegt werden. Es darf erst nach einer Nachprüfung dem Strassenverkehrsamt wieder in Verkehr gesetzt werden.

Die beiden Lenker werden wegen Verursachen von vermeidbaren Lärm mit einem Fahrzeug sowie eines nichtbetriebssicheren, beziehungsweise nichtvorschriftsgemässen Fahrzeugs verzeigt.

Ähnlicher Fall vor einer Woche

Bereits letzte Woche vermeldete die Stadtpolizei Uster die Verzeigung eines fehlbaren Lenkers. Der junge Mann habe im Zentrum von Uster seinen Wagen derart stark beschleunigt, dass enormer Lärm entstand. Aufgrund von Meldungen von Anwohnern konnte die Polizei den Lenker aus dem Verkehr ziehen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Lenker muss sich vor der zuständigen Untersuchungsbehörde verantworten.