So sieht die Brandruine am Tag danach aus

Gross war das Feuer in Grüningen am Montagabend. Und gross ist auch die Zerstörung, die der Brand im Mattenhof verursacht hat. Nur das Fundament der Scheune ist am Tag danach noch zu sehen. Alle im Gebäude eingelagerten Gartenbaumaschinen und privaten Gegenstände sind zerstört worden. Das angrenzende Wohnhaus blieb jedoch unversehrt.