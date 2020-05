Sie gehen lieber auf die Gasse als aufs Sozialamt

Kontakt mit Armut ist Schwester Ariane Stocklin gewohnt. «Doch nie war die Not so gross wie in der aktuellen Corona-Krise», sagt die 47-jährige Zürcher Theologin und Gassenarbeiterin. An der Langstrasse, mitten in Zürich, verteilen sie und ihr 2001 gegründeter Verein Incontro Lebensmittelpakete. Etwa 900 sind es zurzeit samstags, 200 unter der Woche. Vor dem Ausbruch der Krise waren es 70. Darüber hinaus serviert Incontro abends warme Mahlzeiten – zurzeit 250, vor zehn Wochen noch 50.