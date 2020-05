Hinwil streicht Bushaltestellen nach Verkehrschaos in der Wässeri

Als am Montag, 18. Mai, die Bauarbeiter die Absperrungen montierten und auf der Hinwiler Wässeristrasse das Einbahnregime erklärten, ging der Ärger los. Innert kürzester Zeit verstopfte sich der eine Kreisel, sämtliche Autos blieben stecken. Totalstillstand. Diesen Begriff verwendet die Gemeindeverwaltung in einem Schreiben zu einem neuen Verkehrsregime, das sie nun an die Anstösser der Baustelle verschickt hat.