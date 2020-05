Für Oberländer Veranstalter kommt die Öffnung zu spät

In Pasquale Salatinos Brust schlagen zwei Herzen. «Meine Gefühle sind einerseits fröhlich, weil wir in der Hall of Fame wieder loslegen können.» Auf der anderen Seite blickt der Wetziker Veranstalter und Konzertclub-Betreiber mit gewissem Argwohn auf die Schutzkonzepte, die noch folgen dürften. «Man sah es in der Gastronomie: Zuerst der Jubel, dann die Ernüchterung, weils doch nicht so läuft, wie man es sich erhofft hat.»