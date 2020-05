Coronavirus-Ticker: Die Oberländer Wirte haben sich mehr erhofft

Ab dem 6. Juni lässt der Bund Sportveranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder zu. Die meisten Dorf- und Grümpelturniere, die jeweils Ende Juni stattfinden, wurden während des Lockdowns aber bereits abgesagt.

So zum Beispiel das «Grümpi» Hinwil. Vorstandspräsident Edgar Müller sagt, er könne noch nicht sagen, ob das Turnier nun doch in irgendeiner Form stattfinden werde – der Vorstand werde am Donnerstag in einer Sitzung besprechen, was nun mit solchen Sportveranstaltungen passieren soll.

Kurzfristiger Entscheid

«Das Schülerturnier können wir in der ursprünglich geplanten Form aber sowieso nicht durchführen», vermutet Müller. Einerseits komme der Entscheid sehr kurzfristig für den Termin vom 26. Juni. Andererseits seien am Anlass jeweils mehr als 300 Personen beteiligt. «Wir sind vor allem froh, dass wir den geregelten Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können.»

«Wir hatten auf solche weiteren Lockerungsmassnahmen gehofft und in Fünfergruppen gut darauf trainiert.»



Roland Leemann, Sportchef FC Uster

Etwas optimistischer sieht Roland Leemann, Sportchef des Fussballclubs Uster, die Durchführung des Ustermer Schulhauscups vom 29. Juni. Dieses Turnier war noch nicht definitiv abgesagt worden. Noch am selben Abend nach der neusten Bundesratskonferenz treffe sich der Vorstand und denke sammle Ideen, wie der Cup durchgeführt werden könnte.

«Wir hatten auf solche weiteren Lockerungsmassnahmen gehofft und in Fünfergruppen gut darauf trainiert», so Leemann. Allenfalls werde man im Sommer sogar das Fussballcamp, das im April abgesagt werden musste, nachträglich durchführen können. «Die Kinder würden sich bestimmt freuen – schliesslich können sie in den Sommerferien ja nicht gross verreisen», sagt Leemann.