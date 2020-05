Wie die erste Wetziker Volksiniative viergeteilt wurde

Sie ist sein Baby. Wie viel die Fernwärmeinitiative Benjamin Walder (Grüne) bedeutet, war am Montagabend offensichtlich. Geboren wurde sie als Maturarbeit, als der heutige Gemeinderat noch Gymnasiast war. Drei Jahre später, just am Abend, an dem Walder wegen seiner Wahl zum Kantonsrat den Austritt aus dem Parlament bekannt gab, wurde sie behandelt.