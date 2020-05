Total-Ausfall im Swisscom-Netz

Auf dem Mobilfunknetz der Swisscom ist am Mittag erneut eine Panne aufgetreten. Die Mobiltelefonie in allen Landesteilen ist betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Es ist bereits die vierte grössere Panne im laufenden Jahr.



Allein im Januar und Februar hatte es drei Unterbrüche innerhalb weniger Wochen gegeben. Damals lag die Ursache des Unterbruchs bei Wartungsarbeiten. Verschärfend kam hinzu, dass im Januar auch Notfallnummern lahmgelegt waren und Notrufe nur über das Mobilnetz möglich waren.



Nach der zweiten Panne im Februar intervenierte das Bundesamt für Kommunikation und kündigte eine vertiefte Untersuchung an.