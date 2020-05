Stadtbibliothek überträgt Vorlesetag per Livestream

Am Mittwoch, 27. Mai, werden im Rahmen des Schweizer Vorlesetags im ganzen Land Geschichten vorgelesen. Der nationale Aktionstag findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. Er soll unter anderem aufzeigen, wie wichtig und sinnvoll das Vorlesen für die Entwicklung von Kindern ist.

In Uster konnten sich die Schulklassen für Kurzlesungen der Zürcher Autorin Katja Alves anmelden. Geplant war, dass die Kinder nach Altersklassen unterteilt, die vier Lesungen direkt in der Stadtbilbiothek mitverfolgen können. Wie die Stadt nun in einer Mitteilung schreibt, kann der Anlass aufgrund der Corona-Massnahmen nicht wie vorgesehen stattfinden. Katja Alves werde zwar in der Stadtbibliothek vorlesen, ihr Publikum wird jedoch nur digital teilnehmen können.

Technische und personelle Unterstützung

Das Livestreaming einer Veranstaltung sei eine Premiere für die Stadtbibliothek Uster, heisst es in der Mitteilung weiter. Technisch und personell werde das Bibliotheksteam deshalb vom Ustermer Verein zischtig.ch unterstützt.

Zehn Schulklassen hatten sich für den Vorlesemorgen angemeldet. Ein grosser Vorteil der digitalen Veranstaltung sei nun, dass jeder und jeder zuschauen und -hören könne. Das Programm umfasst vier Kurzlesungen, die jeweils rund 20 Minuten dauern (siehe Box). Der Link zum Livestream wird am Mittwochmorgen auf der Website der Stadtbibliothek Uster aufgeschaltet. Wer nicht live dabei sein kann, der kann sich die Lesungen noch bis am Donnerstag, 28. Mai, online ansehen.

Vier Kurzlesungen für vier Altersklassen

Das Programm des digitalen Vorlesemorgens vom Mittwoch, 27. Mai, mit Autorin Katja Alves: