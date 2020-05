Rechnung der Schule Elsau-Schlatt schliesst besser als erwartet

Budgetiert war ein Plus von etwa 240‘000 Franken. Letztlich resultierte ein Gewinn von knapp 800‘000 Franken. Die erste Jahresrechnung der Schule Elsau-Schlatt schliesst um gut eine halbe Million Franken besser ab als geplant. Dieses Ergebnis ist mitunter einem Fehler bei den Abschreibungen im Rahmen der Fusion zu verdanken. So steht es in der Weisung zur Schulgemeindeversammlung. Diese soll am 16. Juni stattfinden, falls der Bundesrat das Corona-Regime lockert.

Eine «Monsterübung»