Aufwendige Wartungen an eingemotteten Fliegern

Die Triebwerke drehen mit einem ohrenbetäubenden Pfeifen hoch. Die Steuerruder an den Flügeln und am Heck bewegen sich Hin und Her, wie sie es kurz vor dem Start eines Passagierfliegers immer tun. Doch im Cockpit der Airbus A320 sitzen keine Piloten und die über 45 Tonnen schwere Maschine steht nicht auf einer Startpiste, sondern auf dem Vorfeld des Flugplatz Dübendorf.