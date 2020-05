Kanton plant Veloweg von Hombrechtikon nach Grüningen

Hombrechtikon und Grüningen sind nicht weit auseinander, eine Strasse von lediglich knapp drei Kilometern verbindet die beiden Ortschaften. Wer jedoch kein eigenes Auto oder sonst ein motorisiertes Gefährt besitzt, hat es schwierig, von der einen Gemeinde in die andere zu gelangen. Eine direkte ÖV-Verbindung existiert nicht. Da bleibt nur das Velo. Und obschon die Strasse vorbei an Lützelsee und Naturschutzgebiet einen idyllischen Charakter besitzt, existieren für Velos auf der direktesten Strecke kaum Ausweichmöglichkeiten, sprich Radweg oder -streifen. Das will der Kanton nun ändern.

Auf dem 2,8 Kilometer langen Strassenabschnitt soll ein durchgängiger Rad- und Gehweg entstehen. Das ist aus dem Vorprojekt des kantonalen Tiefbauamts zu entnehmen, das seit dem 15. Mai für 30 Tage auf der Gemeinde Hombrechtikon öffentlich aufliegt.

Verbreitern, erneuern, reparieren

Zwar sei die Strasse kein Unfallschwerpunkt, jedoch eine alltägliche Velo-Nebenverbindung und gleichzeitig eine Strasse, auf der grösstenteils 80 Kilometer pro Stunde gefahren werde, begründet Thomas Maag, Sprecher der kantonalen Baudirektion, das Projekt. «Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko für die Velofahrenden.» So soll der Bau des Weges die Verkehrssicherheit und auch Sichtdistanzen verbessern.