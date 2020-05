Coronavirus trifft auch Jüngere heftig

Die Symptome sind hartnäckig: Erschöpfung, Nachtschweiss, Herzrasen, Migräne, Atembeschwerden, Magenbeschwerden, Gelenkschmerzen, Hautausschläge und vieles mehr. In vielen Ländern leiden Covid-19-Patienten auch Wochen nach Krankheitsausbruch noch unter dem Virus. Auffällig viele sind jung und waren nur «mild» erkrankt. «Nun ist es über zwei Monate her seit dem Beginn der Krankheit, und wir fühlen uns immer noch sehr erschöpft und können nur in reduzierten Pensen arbeiten», sagt Ralph Müller*, der mit seiner Freundin Anfang März erkrankte.