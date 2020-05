Rapperswiler Holzsteg braucht neue Pfähle

Der Übeltäter heisst Eichenwirrling. Der Pilz hat sich in den letzten Jahren auf dem Holzsteg von Rapperswil nach Hurden ausgebreitet. Er frisst Löcher ins Holz, macht es schwammig und instabil. Mehrfach mussten deswegen auf der 840 Meter langen und 2001 eingeweihten Holzbrücke schon Stützpfähle ausgewechselt werden, zuletzt im Sommer vor zwei Jahren. Jetzt müssen wiederholt neue Pfähle her – 31 Stück, wie aus einer Ausschreibung der Stadt Rapperswil-Jona hervorgeht. Wütet also noch immer besagter Pilz bei der beliebten Touristenattraktion?