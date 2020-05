«Diese Täuschung ist verheerend»

Professor Francesco Maisano, Leiter der Klinik für Herzchirurgie am Zürcher Universitätsspital, hat Operationen mit selbst mitentwickelten Implantaten in wissenschaftlichen Publikationen geschönt dargestellt und Eigeninteressen nicht deklariert. Das Unispital hat diese Woche entsprechende Recherchen dieser Zeitung bestätigt. Am Freitag publizierte das USZ dann einen externe Untersuchungsbericht zum Fall. Die Prüfer hatten fünf Abhandlungen untersucht. Bis auf eine «enthielten alle untersuchten Publikationen beschönigende, teilweise gar unrichtige Behauptungen», steht da.