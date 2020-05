Zell hat 30'000 Franken ausbezahlt

Kleinbetriebe und Selbstständigerwerbende geraten wegen der Coronakrise in finanzielle Not. Um dem Gewerbe unter die Arme zu greifen, haben viele Tösstaler Gemeinden Soforthilfe beschlossen. Wie der Gemeinderat Zell mitteilt, sind in Zell bisher 18 Gesuche für Notfallhilfe eingegangen. 13 Gesuche hiess die Gemeinde gut, vier Gesuche wies sie ab. Ein Gesuch befinde sich in Bearbeitung. Die geleisteten kommunalen Unterstützungszahlungen betragen bis jetzt 30'000 Franken.

