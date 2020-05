«Maskenbildnerin, Regisseur und Moderatorin standen in unserem Garten»

Trotz Hanglage und geringer Grösse ist der Garten von Simon Rüegg bis ins letzte Detail durchdacht. Als erfahrener Gartenarchitekt hat er ihn selbst gestaltet und eine Kombination aus Familiengarten und Architektur geschaffen. Wie ihm das in seinem Eigenheim in Wernetshausen gelang, zeigt Rüegg an diesem Sonntag im Fernsehen. Seine kleine Oase wird in der dritten Staffel der SRF-Serie «Hinter den Hecken» als einer von zehn unterschiedlichen Gärten vorgestellt.

Ein Kamerateam im Garten