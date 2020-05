Direkt und verträumt: Raw Acoustic II im H2U-Livestream

Seit dem 29. April ist es definitiv: Im Ustermer Zeughausareal wird in diesem August nicht zu Livemusik getanzt. Das H2U Openair kann erst 2021 wieder stattfinden, dann vom 20. bis 22. August. Die gute Nachricht: Patent Ochsner haben bereits für einen Auftritt bei der nächsten Ausgabe zugesagt!

Doch Musikfans müssen bis dann den Kopf nicht hängen lassen. Die «H2U Sessions» versorgen das Zürcher Oberland und die ganze Schweiz weiterhin mit Livemusik per Stream. Für den nächsten Event vom Freitag, 22. Mai, ab 21 Uhr kommt die Musik auch noch gleich aus der Region. Mit Raw Acoustic II steht ein Duo vor der Kamera, das vor über 20 Jahren in Greifensee begann, gemeinsam Musik zu machen.

Ein angenehmer Maiabend bei einem kühlen Bier und guter Musik. Klingt verlockend? Die H2U-Crew liefert in Uster und Umgebung das «H2U-Sessions»-Bier gegen Vorbestellung direkt an die Tür und macht so das authentische Konzerterlebnis komplett.

Raw Acoustic II liefert – nomen est omen – akustische Klänge von Jazz bis Rock. Mal mit Groove, mal ganz sanft. Sängerin Nadia Galli und Tom Müller an der Gitarre nehmen ihre Zuhörer auf Englisch oder in Mundart mit auf eine einzigartige musikalische Reise.

Nach der gemeinsamen Zeit in der Greifenseer Band Golden Delicious hatten sich Galli und Müller etwas aus den Augen verloren. Sie fanden aber via Jam Sessions im Zürcher Oberland schliesslich in der Winterthurer Band Phat8 wieder zusammen. Und nun musizieren sie mit Raw Acoustic II als verträumtes Duo auf der Bühne. Das ist – auch als Stream – definitiv einen Klick wert.