Das Fällander Gemeindehaus – ein Zeuge des Brutalismus

Das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Fällanden ist ein imposanter Bau. Neben dem neuen modernen Komplex in Volketswil ist das etwas ältere Pendant in Fällanden wohl eines der grössten kommunalen Verwaltungsgebäude in der Region.

Entworfen von den Schweizer Architekten Schindler, Spitznagel und Burkhard wurde die Verwaltung Anfang der 70er-Jahre gebaut. Nach knapp 50 Jahren hat sie mittlerweile aber ihre Nutzungsdauer erreicht und ist sanierungsbedürftig.

Zusammenhang mit Zentrumsentwicklung