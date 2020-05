«Wir erleben momentan Zeitgeschichte in Echtzeit»

Thomas Renggli hat sich als freischaffender Journalist und ehemaliger Fifa-Mitarbeiter schon oft mit Krisen auseinandergesetzt. Nun hat der Maurmer in rekordverdächtiger Zeit ein Corona-Buch geschrieben. Im Interview spricht er über die Konsequenzen des Virus für den Sport und erklärt, was er mit seinem Werk bezwecken will.