Wila wagt die Gemeindeversammlung

Der Juni ist traditionell der Monat der Rechnungs-Gemeindeversammlungen. Nicht so in diesem Jahr. Viele Gemeinden haben die Versammlung aufgrund der Corona-Krise in den Herbst verschoben. Turbenthal hat bereits im April kommuniziert, dass die Genehmigung der Rechnung im September anstatt im Juni stattfinden soll. Und kürzlich entschied man sich auch in Schlatt für eine Verschiebung. Die Stimmbürger werden im Dezember vor Abnahme des Budgets die Rechnung behandeln.

Neue Polizeiverordnung