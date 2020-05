Die Vorsicht schwindet aber Bemühungen bleiben

An Auffahrt haben die Menschen frei. Das Wetter: über 20 Grad und wolkenlos. Perfekte Bedingungen also, um mit Freunden unbeschwert draussen etwas zu unternehmen – wäre da nicht noch diese Pandemie und die Verhaltensregeln des Bundes, die noch immer gelten.

Am Bahnhof Uster tummeln sich am Vormittag auffällig viele Grüppchen, überwiegend Familien, ausgerüstet mit Tächlikappen, Wanderrucksäcken und langen Hosen, die sich per Reissverschluss in kurze verwandeln lassen.