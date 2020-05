Neuer Elefantenbulle soll Thisiam im Paaren unterrichten

Am Dienstagmorgen sei er pünktlich um 10.30 Uhr eingetroffen, meldet Knies Kinderzoo. Der asiatische Elefantenbulle Mekong ist endlich da. Das «prächtige Tier», eine sogenannter «Tusker» (die fachliche Bezeichnung für männliche Elefanten, die ausgeprägte Stosszähne tragen), habe zuletzt im niederländischen Wildlands Adventure Zoo Emmen gelebt.

Von dort sei Mekong über Basel an den oberen Zürichsee transportiert worden. Damit beauftragt sei ein in Zookreisen anerkanntes Unternehmen gewesen, das sich auf den Transport von Elefanten und anderen Grosstieren spezialisiert hat. Mekong sei aber ohnehin ein «reiseerfahrener» Bulle. «Daher verlief die Fahrt ohne jegliche Komplikationen oder Verzögerungen, auch der Auslad des Tieres gestaltete sich zur Freude der Verantwortlichen unkompliziert», meldet der Kinderzoo.

Nach einer knappen Stunde stand Mekong «entspannt in den eigens für ihn reservierten Boxen im Stall des Elefantenparks Himmapan». Wenig später habe er sich bereits an der vorgesetzten Futterration gütlich getan, danach habe sich das 5740 Kilogramm schwere Tier «einen 1.5 Stunden langen, wohlverdienten Mittagsschlaf» gegönnt. Mekong gehe es sichtlich gut.

Anschauungsunterricht für den schlaffen Thisiam

Der Elefantenbulle, 1982 in Vietnam geboren, gelangte in jungen Jahren in den Zoo Leipzig. Die Einrichtung im Freistaat Sachsen ist noch heute die rechtmässige Besitzerin des Elefanten, der auf Empfehlung des von Rotterdam aus koordinierten Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) die bislang aus acht Asiatischen Elefanten bestehende Sozietät in Knies Kinderzoo mit seiner Präsenz bereichern soll.

Denn: Mekong ist ein zuchterprobter Bulle; er hat bereits mehrfach für Nachwuchs gesorgt. Nach einer amtlich vorgeschriebenen Quarantänezeit von 30 Tagen wird das Tier in der zweiten Junihälfte Bekanntschaft schliessen mit den Elefantenkühen – und dem 16 Jahre jüngeren Thisiam. Dieser soll durch die erhofften Paarungen zwischen Mekong und den weiblichen Tieren Anschauungsunterricht erhalten.