«Machtkämpfe zwischen Thisiam und Mekong sind möglich»

So richtig geheuer waren dem Elefantenbullen Thisiam seine weiblichen Artgenossen nicht. Lange hat man im Knies Kinderzoo Rapperswil gehofft, dass der Zuchtbulle für Nachwuchs sorgen wird. Doch nichts passierte. Nun soll er Nachhilfe erhalten vom asiatischen Elefantenbullen Mekong.

Am Dienstagmorgen um 10.30 Uhr kommt der neue Hoffnungsträger in Rapperswil an. Zuvor hat er im niederländischen Wildlands Adventure Zoo Emmen gelebt.