26-jähriger Autofahrer kollidiert mit Signalständer

Ein 26-jähriger Mann war am Sonntag gegen Mitternacht in Seegräben auf der Usterstrasse Richtung Uster unterwegs. In der Linkskurve auf Höhe des Kieswerks verlor er laut der Kantonspolizei Zürich die Herrschaft über sein Auto.

«Er kollidierte zunächst mit einem der schwarz-weissen Randleitpfosten und danach mit einem provisorisch aufgestellten Signalständer», sagt Sprecherin Carmen Surber. Nach rund 150 Meter sei der Wagen zum Stillstand gekommen.

Für die Verkehrsregelung habe die Polizei die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben aufgeboten. Der Fahrer habe sich beim Selbstunfall nicht verletzt. Die Unfallursache wird derzeit untersucht. (tab)