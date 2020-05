Strasse für eine Woche komplett gesperrt

Die VZO-Buslinie 883 muss während der Vollsperrung aufgeteilt werden. Auf der Strecke zwischen Ottikon, Herschmettlen und Wetzikon, Bahnhof Süd verkehren die Busse wie gewohnt. Die Haltestellen Bubikon, Bahnhof – Platte – Ottikon, Herschmettlen und Kirschgarten werden von einem Extrabus bedient.

Damit die Anschlüsse am Bahnhof Bubikon gewährleistet werden können, verkehrt dieser Bus zwischen Kirschgarten und Platten jeweils vier Minuten früher als im offiziellen Fahrplan angegeben.

Hintergrund zur Baustelle



Die Dürntner-/Grüningerstrasse in Gossau/Bubikon ist ein Teilstück der Regionalen Verbindungsstrasse von Uster nach Rüti. Auf dem Abschnitt Herschmettlen bis Platten ist die Strasse in einem schlechten Zustand und muss zur Werterhaltung sowie aus Gründen der Verkehrssicherheit instand gesetzt werden. Dies hält der Regierungsrat in seinem Beschluss vom Dezember 2019 fest.



Die Fahrbahn weise Spurrinnen, Risse, Ausbrüche sowie defekte Abschlüsse auf, heisst es weiter. Diese würden den geltenden Normen angepasst. Zudem zeigten Kanal-TV-Aufnahmen, dass auf verschiedenen Abschnitten Strassenentwässerungsleitungen, Schächte und Schachtarmaturen ersetzt werden müssten.



1,47 Millionen Franken



Zur Verbesserung der Fussgängersicherheit werde im Bereich Platten eine neue Fussgängerquerung erstellt. Zudem werde Strassenbeleuchtung zudem an die heutigen Bedürfnisse angepasst. Aufgrund der Schadenbilder und des Laborberichts sei ein Sanierungsvorschlag ausgearbeitet worden.



Die Kosten setzen sich gemäss Finanzplan wie folgt zusammen:

- Bauarbeiten: 1,32 Millionen Franken

- Nebenarbeiten: 130 000 Franken

- Technische Arbeiten: 20 000 Franken

- Total: 1,47 Millionen Franken



Die Bauarbeiten haben am 3. Februar begonnen und dauern bis Mitte Juni 2020. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baustellenbereich geführt. Innerhalb der verschiedenen Bauetappen ist die Erreichbarkeit der Liegenschaften laut Tiefbauamt mit Fahrzeugen mit wenigen Ausnahmenmöglich.