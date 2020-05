So war der erste Turbenthaler Wochenmarkt

Am 16. Mai war es wieder so weit: Zum ersten Mal in diesem Jahr fand der Turbenthaler Wochenmarkt auf dem Gemeindehausplatz statt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Turbenthaler zunächst einige Wochen auf ihren kleinen Frischwarenmarkt verzichten. Doch seit dem 11. Mai sind Märkte wieder erlaubt und die neugierigen Besucher liessen sich nicht zweimal bitten: Mit frischem Gemüse, Käse und Brot deckten sie sich ein. Wie trotz neuen Abstands- und verschärften Hygieneregeln der Gluscht und vor allem die gute Laune blieben, zeigen die Impressionen. (Sibylle Ledergerber)