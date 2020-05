«Fehlplanung» auf Baustelle legt Verkehr lahm

«Da hat irgendjemand eine totale Fehlplanung verbrochen.» Zorn schwingt in der Stimme eines Gewerblers aus der Wässeri mit, der sich auf der Redaktion meldet. Nach der Corona-Katastrophe nun das. «Muss man jetzt wirklich auch die letzten Gewerbetreibenden noch zu Boden ringen?»

Was war passiert? Am Montagmorgen ging in der Hinwiler Wässeri eine Strassenbaustelle los. Das Verkehrsregime funktionierte offenbar überhaupt nicht, sodass gegen 10 Uhr so ziemlich jede Strasse im Industriequartier unwiderruflich verstopft war. «Niemand kam mehr zu den Geschäften», erzählt der Gewerbler.