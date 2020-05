Corona verschiebt Neueröffnung des Spanisch-Restaurants

Anfang Mai wäre der grosse Eröffnungstag gewesen. Wäre. Doch Covid-19 machte Gastronom Sven Weber, der das ehemalige Rössli in Lindau umbaut, einen Strich durch die Rechnung. Seine Eröffnungspläne muss er voraussichtlich auf Juni verschieben. «Wir warten ab, was der Bundesrat am 27. Mai zu den neuen Sicherheitsmassnahmen für Gastrobetriebe beschliesst.»