1500 Franken, um «FCZ» wegzuwischen​​​​​​​

Selten wird ein Heimweg so teuer: Unbekannte mutmassliche Fussball-Fans beschmierten Ende Februar in Effretikon die Wände der Bahnhofsunterführung. Auf ihrem Weg durch die Stadt hinterliessen sie an zahlreichen Stellen Spuren. Auch an Privateigentum.

Wie die Stadt nun kommuniziert, habe sie die Beseitigung des Schadens rund 1500 Franken gekostet. Dies, nachdem sie erst 2018 die Unterführung beim Rosenweg sanieren musste und dafür 10000 Franken aufgewendet hatte.