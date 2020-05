Ein Funken Glück rettet ihre Pension

Einen sauberen Schnitt. Das will sie. Am 31. Mai nimmt Margrit Gremminger die Schere in die Hand und schneidet in ihrem Salon «mg Coiffeur» gegenüber des Wetziker Leuen-Zentrums Haare. Die Frisur einer Gossauerin soll die letzte sein, die sie verschönert. Danach ist Schluss, nach vierzig Jahren Selbstständigkeit.