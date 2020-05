Alle reisen nach Hause, Christian Rojas bleibt da

Auf einmal hiess es wegen des Coronavirus: Koffer packen und nach Hause. Und zwar so schnell wie möglich. Die Freunde, die Christian Rojas zuvor immer wieder traf - sei es zum Spaziergang am Zürichsee oder auf einen Kaffee nach der Schule - sie verstreuten sich wieder in alle Welt, von Georgien bis nach China.