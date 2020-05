Ab jetzt soll man diesem Bus den Vortritt lassen

Viele Wolfhauser verpassen regelmässig ihren Zug nach Rapperswil – vor allem morgens. Der Grund: Die Buslinie 880 trifft verspätet am Bahnhof Bubikon ein. Dies wollen die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) nun zusammen mit Kanton und Gemeinden ändern. Das Problem orten sie an einer Wolfhauser Kreuzung, und zwar bei der Ausfahrt aus der Zinkereistrasse in die Landstrasse.